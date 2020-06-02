2020-06-02T12:13:30+03:00
Общество
КП Беларусь

В Браславе спасали птенца лебедя, который попался на крючок

Лебедь-отец не понял, что люди хотят помочь малышу, и не давал к нему приблизиться. Пришлось догонять птичью семью по озеру и ловить пострадавшего лебеденка сачком
Наталья ПАРТОЛИНА
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Вот так спасали маленького лебедя, который попался на рыболовный крючок. Фото: "Браславская звезда".Вот так спасали маленького лебедя, который попался на рыболовный крючок. Фото: "Браславская звезда".
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Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в Браславе. Историю рассказывает районная газета «Браславская звезда».

Спасателям сообщили, что в беду попал птенец лебедя. Когда сотрудники МЧС, инспекции природных ресурсов, ветстанции и инспекции по охране окружающей среды приехали на место, оказалось, что недалеко от берега озера Новята в зарослях плавает лебединая семья. Один из малышей попался на рыболовный крючок. Крючок торчал у птенца из клюва, а леска обвилась вокруг тростника.

Когда спасатели попытались достать птенца из воды, папа-лебедь не подпустил их к детенышу - шипел, нападал на людей. Стебель тростника, за который запуталась леска, оторвался, и птицы поплыли прочь. Спасателям пришлось догонять их и вылавливать пострадавшего лебеденка сачком. Крючок вытащили из клюва, освободили птенца от лески и отпустили на волю.

По словам местных жителей, эта пара лебедей уже много лет гнездится на озере Новяты и каждый год выводит 7 - 8 птенцов.

Семья лебедей гнездится на этом озере уже не первый год, говорят местные жители. Фото: "Браславская звезда".

Семья лебедей гнездится на этом озере уже не первый год, говорят местные жители. Фото: "Браславская звезда".

Лебедь не подпустил спасателей к детенышу, пока тот плавал около зарослей тростника. Пришлось догонять птичье семейство и отлавливать лебеденка сачком. Фото: "Браславская звезда".

Лебедь не подпустил спасателей к детенышу, пока тот плавал около зарослей тростника. Пришлось догонять птичье семейство и отлавливать лебеденка сачком. Фото: "Браславская звезда".

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