2020-06-02T12:46:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Обязательный масочный режим введен в Кировском районе Могилевской области

Жителям в обязательном порядке нужно носить маски при посещении общественных мест
ИННА КОРСАК
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В Кировском районе Могилевской области введен масочный режим. Фото: belta.byВ Кировском районе Могилевской области введен масочный режим. Фото: belta.by
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Как сообщили на сайте Кировского районного центра гигиены и эпидемиологии, обязательный масочный режим введен в Кировском районе Могилевской области.

Данное распоряжение утвердили в Могилевском облисполкоме «в связи с эпидемиологической обстановкой и для минимизации риска распространения на территории района инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19».

Местные жители в обязательном порядке должны использовать маски при посещении общественных мест. Также не рекомендуется выезжать за пределы района.

Распоряжение будет действовать в Кировском районе до его отмены.

Контроль над ситуацией и исполнением распоряжения возложен на главного санитарного врача района.

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