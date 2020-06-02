Обязательный масочный режим введен в Кировском районе Могилевской области
Как сообщили на сайте Кировского районного центра гигиены и эпидемиологии, обязательный масочный режим введен в Кировском районе Могилевской области.
Данное распоряжение утвердили в Могилевском облисполкоме «в связи с эпидемиологической обстановкой и для минимизации риска распространения на территории района инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19».
Местные жители в обязательном порядке должны использовать маски при посещении общественных мест. Также не рекомендуется выезжать за пределы района.
Распоряжение будет действовать в Кировском районе до его отмены.
Контроль над ситуацией и исполнением распоряжения возложен на главного санитарного врача района.
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