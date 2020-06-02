Жителям в обязательном порядке нужно носить маски при посещении общественных мест

Изменить размер текста: A A

Как сообщили на сайте Кировского районного центра гигиены и эпидемиологии, обязательный масочный режим введен в Кировском районе Могилевской области.

Данное распоряжение утвердили в Могилевском облисполкоме «в связи с эпидемиологической обстановкой и для минимизации риска распространения на территории района инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19».

Местные жители в обязательном порядке должны использовать маски при посещении общественных мест. Также не рекомендуется выезжать за пределы района.

Распоряжение будет действовать в Кировском районе до его отмены.

Контроль над ситуацией и исполнением распоряжения возложен на главного санитарного врача района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт. В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный

Маски в облгороде необходимо носить в общественных местах и в городском транспорте. (подробности)

Из-за коронавируса белорусы требуют отложить физический пуск АЭС

Петиция обращена к Госатомнадзору и Минэнерго. (подробности)