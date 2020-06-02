Россия разрешила въезд к себе белорусским вахтовикам
Напомним, 18 марта правительство России издало распоряжение, по которому из-за пандемии коронавируса на территорию страны запретили въезд иностранных граждан - в том числе белорусов. Сейчас стало известно: в документ внесли некоторые изменения.
Согласно новому распоряжению, в список тех, кто не подпадает под запрет на въезд в Россию, добавлены граждане Беларуси, принимающие участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах РФ в сферах ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемые на промышленные объекты в России для работы вахтовым методом. Кроме того, въезжать в Россию теперь смогут те, кто участвует в космических программах - например, в строительстве космодрома «Восточный».
Как и раньше, въезжать в Россию могут иностранцы, являющиеся членами семьи граждан РФ (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), у которых в России умер близкий родственник (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), следующие транзитом через Россию, дипломаты, работники транспорта международного сообщения, лица, имеющие вид на жительство в РФ.
Напомним, авиа- и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией остановлено.
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