С 15 июня нельзя будет купить электронные билеты на поезд через poezd.rw.by

За 5 месяцев 2020 года пассажиры оформили около 351 тысячи билетов на поезда через официальный сайт Белорусской железной дороги. Фото: Оксана БРОВАЧ

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За 5 месяцев 2020 года пассажиры оформили около 351 тысячи билетов на поезда через официальный сайт Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by), еще 179 тысяч билетов с нумерованными местами купили через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд». Поэтому их и решено было развивать, остальное - убрать.

- С учетом расширения возможностей использования современных интернет-сервисов по реализации электронных билетов на Белорусской железной дороге с 15 июня 2020 года интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу, - говорится в сообщении на сайте железной дороги.

Теперь войти в раздел «Услуги пассажирам» и приложение «БЧ. Мой поезд» можно под тем же логином и паролем, которые у вас были на сайте poezd.rw.by.

Кстати, у мобильного приложения в магазине для Android оценка 3,3 из 5. Судя по отзывам, при попытке заказать билеты вас ждет много ошибок, глюков, зависаний и лишних телодвижений. Проверить это не удалось: приложение просто зависло.