«Белнефтехим» ответил на призыв белорусов снизить цены на бензин и солярку
В начале апреля группа неравнодушных граждан Беларуси составила петицию в концерн «Белнефтехим» с просьбой снижать розничные цены на автомобильное топливо пропорционально снижению цен на нефть. Петицию подписали 4278 человек, и 14 апреля ее отправили в «Белнефтехим». 2 мая из концерна пришел ответ с подписью зампредседателя концерна Гуриной С. Г. Он появился на сайте petition.by.
Если кратко: в апреле-мае 2020 года цены на моторное топливо снижены на 5 копеек. С начала 2020 года в долларовом эквиваленте цены снижены на 13%. Стратегия дальнейшего изменения цен будет формироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке.
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