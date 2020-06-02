«Белнефтехим» ответил на призыв белорусов снизить цены на бензин и солярку

Ответ такой: цены и так снижаются, дальнейшее изменение прайсов будет зависеть от ситуации на рынке

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В начале апреля группа неравнодушных граждан Беларуси составила петицию в концерн «Белнефтехим» с просьбой снижать розничные цены на автомобильное топливо пропорционально снижению цен на нефть. Петицию подписали 4278 человек, и 14 апреля ее отправили в «Белнефтехим». 2 мая из концерна пришел ответ с подписью зампредседателя концерна Гуриной С. Г. Он появился на сайте petition.by.

Если кратко: в апреле-мае 2020 года цены на моторное топливо снижены на 5 копеек. С начала 2020 года в долларовом эквиваленте цены снижены на 13%. Стратегия дальнейшего изменения цен будет формироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке.

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