2020-06-02T14:33:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко сравнил будущий комплекс по выпуску удобрений с БелАЭС и ПВТ

В перспективе годовая выручка будущего завода должна достигнуть одного миллиарда долларов
Григорий ГРИБОВ
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Лукашенко сравнил будущий комплекс по выпуску удобрений с БелАЭС и ПВТ. Фото: БелТА.Лукашенко сравнил будущий комплекс по выпуску удобрений с БелАЭС и ПВТ. Фото: БелТА.
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2 июня Александр Лукашенко собрал очередное совещание. Тема - планируемое строительство под Минском высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Речь идет о так называемой Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). Планы по строительству комплекса вынашивают уже давно. Задумка грандиозная - суперсовременный комплекс под Пуховичами должен производить огромное количество удобрений и комбикормов. По словам замглавы администрации президента Валерия Бельского, в перспективе годовая выручка должна достигнуть одного миллиарда долларов.

- Это наше первое такое предприятие в этой области, - заявил Лукашенко. - И оно будет сосредоточено на высокоэффективном кормлении животных, в результате чего получим колоссальный эффект в животноводстве и смежных отраслях. Это предприятие, которое мы строим под Минском, сродни атомной станции, первый блок которой запускаем в ближайшее время, сродни созданию в Беларуси высокоточного оружия, космическим проектам, которые мы осуществили и продолжаем работать. Это связано с высочайшими технологиями, это будущее. Добавьте к этому еще IT-парк и цифровизацию нашей страны, не только экономики. Это будущее нашего государства, как и любого другого.

В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется построить комплекс из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением аминокислот для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая.

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