2020-06-02T14:57:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о Минске: «Уютненький, красивый городишко»

Такая фраза прозвучала на встрече с председателем Мингорисполкома
Григорий ГРИБОВ
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Пикеты независимых претендентов в кандидаты вызывают у белорусов небывалый ажиотаж.Пикеты независимых претендентов в кандидаты вызывают у белорусов небывалый ажиотаж.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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- Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске, - заявил Лукашенко председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. - Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я так вот смотрю на них: чистенький, убранный, удобный, уютненький, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся - не хочу. Но вот же неймется кому-то…

Очевидно, речь идет о массовых сборах подписей, которые сейчас устраивают его соперники - претенденты в кандидаты в президенты. Их пикеты в Минске вызывают у минчан небывалый ажиотаж. Очереди растягиваются на несколько сотен метров. Примерно так же - и в других белорусских городах.

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Белорусы выстроились в очереди: ждут часами, чтобы оставить подпись за потенциальных кандидатов. В выходные 30 и 31 мая масштабные пикеты в поддержку потенциальных кандидатов прошли в Минске и крупных городах [фото + видео]

Отдать свои подписи за претендентов в кандидаты в Гомеле пришло больше тысячи человек. Люди стоят по два часа в очереди, чтобы оставить подписи за претендентов, милиция предупредила, что «действия незаконны» [фото]

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