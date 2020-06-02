Лукашенко о Минске: «Уютненький, красивый городишко»

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- Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске, - заявил Лукашенко председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку. - Ни в коем случае нельзя мешать людям жить. Я так вот смотрю на них: чистенький, убранный, удобный, уютненький, красивый городишко. Можно и с детками где-то прогуляться, и на велодорожке прокатиться, и на лыжероллерную трассу сходить, и спортом занимайся - не хочу. Но вот же неймется кому-то…

Очевидно, речь идет о массовых сборах подписей, которые сейчас устраивают его соперники - претенденты в кандидаты в президенты. Их пикеты в Минске вызывают у минчан небывалый ажиотаж. Очереди растягиваются на несколько сотен метров. Примерно так же - и в других белорусских городах.

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