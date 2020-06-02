2020-06-02T15:28:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Парень в Минске на протяжении нескольких месяцев занимался лжепродажами от имени девушек

Молодой парень в Минске от имени девушек продавал различные товары, получал деньги и пропадал
ИННА КОРСАК
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Парень в Минске занималя лжепродажами через интернет от имени девушек. Фото: lider-press.byПарень в Минске занималя лжепродажами через интернет от имени девушек. Фото: lider-press.by
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В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что парень 24 лет в Минске занимался лжепродажами на протяжении нескольких месяцев.

«Молодой человек продавал товары на одной из интернет-площадок. От имени девушек он выставлял на продажу стиральные машины, норковые шубы, детские игрушки и другие товары. Когда покупатель перечислял ему деньги на карту, молодой человек пропадал», - отметили в СК.

Удалось установить, что у молодого человека отсутствовали товары, которые он выставлял на продажу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

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