Парень в Минске на протяжении нескольких месяцев занимался лжепродажами от имени девушек
В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что парень 24 лет в Минске занимался лжепродажами на протяжении нескольких месяцев.
«Молодой человек продавал товары на одной из интернет-площадок. От имени девушек он выставлял на продажу стиральные машины, норковые шубы, детские игрушки и другие товары. Когда покупатель перечислял ему деньги на карту, молодой человек пропадал», - отметили в СК.
Удалось установить, что у молодого человека отсутствовали товары, которые он выставлял на продажу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.
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