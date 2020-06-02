2020-06-02T15:58:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Рогачевском районе: микроавтобус сбил велосипедиста

Мужчину 53 лет оперативно доставили в больницу. Он скончался
ИННА КОРСАК
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При ДТП в Рогачевском районе погиб велосипедист. Фото: УВД Гомельского облисполкомаПри ДТП в Рогачевском районе погиб велосипедист. Фото: УВД Гомельского облисполкома
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В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что в понедельник, 1 июня, в Рогачевском районе микроавтобус сбил велосипедиста.

«За рулем микроавтобуса «Мерседес Бенц Спринтер» находился 25-летний водитель. Он перевозил мясную продукцию в деревню Красный Пахарь. При попытке объехать велосипедистов, которые ехали рядом друг с другом, микроавтобус совершил наезд на одного из них. После наезда микроавтобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся», - пояснили в УВД.

Мужчину 53 лет с телесными повреждениями оперативно доставили в больницу. Он скончался.

Сотрудники ГАИ установили, что водитель микроавтобуса находился за рулем в трезвом состоянии.

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