Курсы валют в Беларуси на 2 июня: доллар и евро снова подешевели

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 2 июня.

Евро подешевел на 0,0002 и теперь стоит 2,6734 белорусских рубля.

Доллар подешевел на 0,0027 и теперь стоит 2,3981 белорусских рубля.

Российский рубль вырос на 0,0303 и теперь стоит 3,4795 белорусских рубля за 100 российских.

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