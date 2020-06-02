2020-06-02T16:21:24+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 2 июня: доллар и евро снова подешевели

А российский рубль подорожал
ИННА КОРСАК
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Курсы валют на 2 июня. Фото: pixabay.comКурсы валют на 2 июня. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 2 июня.

Евро подешевел на 0,0002 и теперь стоит 2,6734 белорусских рубля.

Доллар подешевел на 0,0027 и теперь стоит 2,3981 белорусских рубля.

Российский рубль вырос на 0,0303 и теперь стоит 3,4795 белорусских рубля за 100 российских.

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