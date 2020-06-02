Подросток, который потерял сознание под водой в бассейне, но его спасли, умер в больнице

Умер мальчик, который потерял сознание в бассейне. Фото: tut.by

Мальчика тут же передали медикам, но на следующий день, 2 июня он скончался в больнице

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В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что 15-летний подросток, который 30 мая потерял сознание в бассейне, умер в больнице.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти.

Напомним, что 30 мая мальчик около 10.40 утра собирался проплыть 50 метров в бассейне под водой и в какой-то момент потерял сознание. Парня удалось привести в чувство и передать медикам.

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