В Гомеле пассажирка ударила таксиста молотком по голове, но удар оказался слабым, и водитель дал отпор

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Нападение на работника одной из служб такси в Гомеле произошло в минувшие выходные, 30 мая. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

Машину такси вызвала 54-летняя гомельчанка. Женщина села в машину и попросила отвезти ее за город, в одну из деревень в пригороде областного центра. Клиентка показалась водителю вполне адекватной особой, и он, ничуть не сомневаясь, поехал по указанному адресу.

- Однако, уже подъезжая к деревне, водитель внезапно ощутил удар по голове. Пассажирка с размаху ударила таксиста молотком. Мужчине повезло, что удар оказался довольно слабым, он успел быстро среагировать - отобрал молоток, вызвал милицию и держал нападавшую до приезда оперативников, - пояснили в пресс-службе.

Потерпевшего водителя осмотрели медики - он отделался небольшим ушибом.

Задержанная упираться не стала, призналась, что изначально планировала нападение, собираясь забрать дневную выручку таксиста. Эта безработная гомельчанка уже не раз была судима за имущественные преступления. В отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в разбое. Идет следствие.

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