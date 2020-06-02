2020-06-02T17:34:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Новую ветку метро в Минске могут не открыть к 3 июля?

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сомневается, всё ли успеют доделать
Григорий ГРИБОВ
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Новую ветку метро в Минске могут не открыть к 3 июля?Новую ветку метро в Минске могут не открыть к 3 июля?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Последние годы в Минске активно строится первый кусок третьей линии метро - это четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Строительство тоннелей уже давно завершилось, на самих станциях заканчивают отделку, а снаружи уже почти привели в порядок газоны и тротуары. Официально заявлялось, что торжественно открыть новые станции собираются 3 июля 2020 года. Однако сейчас выясняется, что могут не успеть: введение в эксплуатацию четырех станций третьей линии метро может затянуться. Об этом журналистам после доклада Президенту рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак:

- На перроне устанавливаются двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Второе нововведение - новый подвижной состав. Хотя он обкатывается, сертифицирован, но это новый состав. Дальше - специальная система управления, корпус которой строится со стороны улицы Ленинградской. Это все требует усиленной обкатки и наладки. Этим занимаются соответствующие подрядчики. Они не из Беларуси и зависят в этот период от эпидемиологической обстановки.

Провести эти работы, добавил Анатолий Сивак, теоретически возможно ко Дню Независимости, однако гарантировать это сложно.

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