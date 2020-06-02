В Минске 23-летний парень упал с высоты и разбился насмерть

В Минске упал с высоты и погиб молодой человек. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Трагедия произошла в одном из микрорайонов белорусской столицы в понедельник, 1 июня. Вечером в Малиновке, на улице Рафиева, случайными прохожими было обнаружено бездыханное тело молодого человека.

- Погибший лежал на земле рядом с одной из многоэтажек. На теле молодого человека были установлены признаки падения с высоты. Уже удалось выяснить, что погибшему молодому человеку было 23 года, - сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую.

По факту смертельного травмирования следователями проводится проверка. Назначен ряд судмеэкспертиз. Обстоятельства произошедшей трагедии еще устанавливаются.

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