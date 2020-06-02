Лукашенко подписал указ об увеличении списка лиц, которым при ввозе авто из Европы возместят 50% растаможки

50% растаможки на ввоз легковушки будут возмещать большему количеству граждан. Фото: pixabay.com.

Так больше белорусов смогут пригнать машину со льготой

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Спустя год президент Беларуси внес изменения в указ «О возмещении таможенных пошлин и налогов». Подписанный Александром Лукашенко новый указ, расширяет норму о возмещении 50 процентов таможенных пошлин, сообщили в пресс-службе главы страны 2 июня.

В частности по норме нового документа возмещать половину таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси транспортных средств, теперь будут и родителям детей-инвалидов до 18 лет. А также усыновителей (удочерителей) и опекунов детей с инвалидностью.

Напомним, ранее пошлину возмещали только при ввозе авто инвалидами первой или второй групп, а также многодетным родителям.

- Данный указ главой стран был принят для дополнительной соцподдержки граждан отдельных категорий, - уточнили в пресс-службе.

Уточним, что ввозиться для оформления льготной растаможки должна легковая машина. И сделать это можно раз в год.

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