Содержанка из села: Виртуальные знакомые несколько лет содержали 41-летнюю мошенницу из Жлобинского района, не зная этого

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Правоохранители Жлобинского района вычислили интернет-мошенницу, на которую заявили сразу двое мужчин - поклонники из соцсетей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемую 41-летнюю сельчанку обвиняют в совершении крупных мошенничеств, ведь только у одного из интернет-кавалеров она выманила около 7 тысяч белорусский рублей.

- В милицию обратился 39-летний горожанин из Светлогорска. Мужчина рассказал, что под различными предлогами перечислил интернет-знакомой огромную сумму. Он пояснил, что в сети познакомился с молодой красивой девушкой из Светлогорска, деньги сначала перечислял добровольно «на мелочи»: продукты, оплату мобильника. Но вскоре мошенница решила выпросить более крупную сумму - сказала, что у нее рак горла и нужны деньги на лечение, - проинформировали в РОВД Жлобина.

Сперва потерпевший оплатил якобы диагностику, а затем и лечение онкологии. Многочисленные переводы на банковскую карточку варьировались от 10 до 900 рублей единовременным платежом. После «исцеления» фигурантка вдруг получила в наследство квартиру и дом, но богатой наследнице снова потребовались деньги - уже на оформление наследства. И эту сумму ей тоже перечислил поклонник.

Все деньги, которые переслали интернет-кавалеры, женщина потратила на себя и своих детей.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Другим потерпевшим от действий мошенницы стал 23-летний житель Минщины, на данный момент по его заявлениям проводятся проверки. В целом за несколько лет, с 2016 по 2019 годы, сельчанка изобрела массу уловок для выманивания денег: от простых платы за коммуналку и на еду, до махинаций со смертельным недугом, - резюмировали правоохранители.

При этом ни с одним из потерпевших она ни разу не встретилась за все это время лично. Общение велось исключительно по телефону и в сети, и мужчины верили, что красотка с фотографий в аккаунте - это и есть их «содержанка».

Уточняется, что все перечисленные деньги подозреваемая потратила на себя и своих детей. Следствие продолжается.

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