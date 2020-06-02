2020-06-02T19:22:49+03:00
Политика
КП Беларусь

Европарламент о задержанных в Беларуси активистах: «Мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации»

Еврочиновники потребовали освобождения несправедливо арестованных граждан
Надежда БУТОВИЧ
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Депутаты Европарламента пригрозили новыми санкциями. Фото: Reuters.Депутаты Европарламента пригрозили новыми санкциями. Фото: Reuters.
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Во время заседания в Европейском парламенте обсудили актуальную политситуацию в Беларуси, сообщил БелаПАН. По итогам обсуждения опубликовано совместное заявление, в котором глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедроня и докладчик ЕП по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс высказали «глубокую обеспокоенность по поводу нежелания белорусских властей улучшить избирательную среду и явным отсутствием намерения создать условия для подлинного равенства между кандидатами».

Чиновники ЕС напомнили, что какое-то время назад уже высказывали свою озабоченность, осуждая репрессии против мирных демонстрантов. А последние события, в том числе, задержание в Гродно блогера и главу инициативной группы Сергея Тихановского, прокомментировали так:

- К сожалению, за последние дни мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации. Мы решительно выступаем против действий, которые были предприняты в эти выходные, - говорится в заявлении.

Провокации, имевшие, по их мнению, место на пикетах, евродепутаты назвали «посягательством на основные свободы» и «вмешательством в избирательный процесс».

В итоге в Европарламенте призвали власти Беларуси освободить несправедливо арестованных граждан.

- В случае дальнейших произвольных арестов, ограничений на свободное осуществление политических прав, мы не видим иного пути, кроме как добиваться пересмотра политики Евросоюза в отношении Беларуси, включая новые санкции в отношении должностных лиц, ответственных за репрессии, - резюмировали чиновники ЕС.

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