Видеофакт. В Беларуси прибыл гуманитарный груз от ЮНИСЕФ и Wargaming
Во вторник, 2 июня, в пресс-службе Минздрава сообщили о том, что самолет с гуманитарным грузом приземлился в Национальном аэропорту «Минск».
Сообщается, что зарубежная помощь белорусским врачам прибыла благодаря ЮНИСЕФ и Wargaming, которые объединили усилия, чтобы организовать гуманитарную поставку.
- В Минске приземлился самолет Министерства обороны Ил-76. Гуманитарный груз был направлен в Беларусь из Китая. В составе помощи: 100 полностью автономных кислородных концентратором, жизненно необходимых для больных с коронавирусом, - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что кислородные концентраторы - важный источник кислорода для наркозных аппаратов и ИВЛ. Прибывшие в Беларусь аппараты имеют производительность 10 литров в минуту с концентрацией кислорода в смеси более 90 процентов и могут использоваться сразу для двух больных.
- В составе данного груза также находятся средства индивидуальной защиты, маски, но самое важное - сотня кислородных концентраторов. Завтра их уже распределят по всем регионам страны: для лечения больных с пневмонией, а также в несколько домов ребенка, где есть дети, требующие паллиативного ухода. Мы искренне благодарим ЮНИСЕФ и Wargaming, в очередной раз подставивших нам плечо помощи, - пояснил замминистра здравоохранения Борис Андросюк.
Гуманитарный груз принимали курсанты вуза МЧС. Фото: minzdrav.gov.by.
В свою очередь представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар поблагодарил власти Беларуси за доставку груза и подчеркнул:
- Сегодня найти оборудование для борьбы с пандемией очень сложно – закупается весь мир. Нам очень повезло, что у нас есть большой логистический хаб в Копенгагене, так была организована поставка. У нас еще будет несколько таких гуманитарных грузов, - уточнил представитель ЮНИСЕФ.
Разгружали самолет курсанты Университета гражданской защиты МЧС. На машинах же ведомства по ЧС оборудование и СИЗ доставили на склады Минздрава.
В здравоохранительном ведомстве отметили, компания Wargaming полностью обеспечила финансовую поддержку проекта.
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