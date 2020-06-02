Видеофакт. В Беларуси прибыл гуманитарный груз от ЮНИСЕФ и Wargaming

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Во вторник, 2 июня, в пресс-службе Минздрава сообщили о том, что самолет с гуманитарным грузом приземлился в Национальном аэропорту «Минск».

Сообщается, что зарубежная помощь белорусским врачам прибыла благодаря ЮНИСЕФ и Wargaming, которые объединили усилия, чтобы организовать гуманитарную поставку.

- В Минске приземлился самолет Министерства обороны Ил-76. Гуманитарный груз был направлен в Беларусь из Китая. В составе помощи: 100 полностью автономных кислородных концентратором, жизненно необходимых для больных с коронавирусом, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что кислородные концентраторы - важный источник кислорода для наркозных аппаратов и ИВЛ. Прибывшие в Беларусь аппараты имеют производительность 10 литров в минуту с концентрацией кислорода в смеси более 90 процентов и могут использоваться сразу для двух больных.

- В составе данного груза также находятся средства индивидуальной защиты, маски, но самое важное - сотня кислородных концентраторов. Завтра их уже распределят по всем регионам страны: для лечения больных с пневмонией, а также в несколько домов ребенка, где есть дети, требующие паллиативного ухода. Мы искренне благодарим ЮНИСЕФ и Wargaming, в очередной раз подставивших нам плечо помощи, - пояснил замминистра здравоохранения Борис Андросюк.

Гуманитарный груз принимали курсанты вуза МЧС. Фото: minzdrav.gov.by.

В свою очередь представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар поблагодарил власти Беларуси за доставку груза и подчеркнул:

- Сегодня найти оборудование для борьбы с пандемией очень сложно – закупается весь мир. Нам очень повезло, что у нас есть большой логистический хаб в Копенгагене, так была организована поставка. У нас еще будет несколько таких гуманитарных грузов, - уточнил представитель ЮНИСЕФ.

Разгружали самолет курсанты Университета гражданской защиты МЧС. На машинах же ведомства по ЧС оборудование и СИЗ доставили на склады Минздрава.

В здравоохранительном ведомстве отметили, компания Wargaming полностью обеспечила финансовую поддержку проекта.

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