Белорусских военных пригласили на московский парад ко Дню Победы

В Минобороны пока думают, принимать ли приглашение

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что, в отличии от Беларуси, где парад на 9 Мая в Минске прошел по всем правилам и в срок, в России из-за пандемии основные празднования решили отсрочить. В конце мая стало известно, что парад на Красной площади Владимир Путин назначил на 24 июня.

Кстати, еще до отмены российского парада белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что на парад в Москву он собирается ехать независимо от того, какая на тот момент будет складываться ситуация с коронавирусом.

Во вторник, 2 июня, в штабе Минобороны Беларуси получили приглашение на участие в московском параде в честь Дня Победы.

- Министерством получено приглашение на участие в параде в Москве к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - проинформировало агентство «Интерфакс-Запад» со слов официального представителя оборонного ведомства Натальи Гаврусик.

Но также в ведомстве подчеркнули, что пока вопрос находится на рассмотрении, и однозначного ответа еще нет.

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