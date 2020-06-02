Невозмутимость 80-го уровня! В Гродно таксист совершил два ДТП и ушел домой пить водку
В минувший понедельник, 25 мая, в милицию Гродно позвонили очевидцы, которые рассказали, что водитель на такси «Рено» попал в несколько ДТП и ушел с места аварии. Подробности пресс-служба УГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.
Аварии произошли на гродненской улице Малыщинская во второй половине дня, примерно в 16.00 часов. Повреждения были видны у двух припаркованных легковушек «Пежо» и «Рено». На месте правоохранители нарушителя не застали, но виновника нашли по горячим следам.
- Таксист был обнаружен по месту жительства. По его словам дома он употребил 200 граммов водки и лег спать, а ДТП, о которых говорят инспекторы, по его мнению, не совершал, так как никаких ударов не почувствовал, хоть вину и не отрицает, - рассказали в пресс-службе.
В итоге 40-летнего мужчину отвезли на медосвидельствование, которое выявило 2,4 промилле алкоголя в организме.
Также сообщается, что перед ДТП на парковке, горе-таксист задел еще одну стоящую машину – «Волгу».
Составлены административные протоколы.
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