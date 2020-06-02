2020-06-02T21:03:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Поссорился с женой и ушел из дома в тапочках»: В Ошмянском районе ищут 50-летнего Андрея Побединского

Сельчанин пропал уже больше недели назад
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина вышел из дома в тапочках и с мобильником, который сразу же отключил. Фото: pixabay.com.Мужчина вышел из дома в тапочках и с мобильником, который сразу же отключил. Фото: pixabay.com.
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В Ошмянском районе волонтеры и правоохранители разыскивают пропавшего 50-летнего сельчанина, сообщил местный ресурс kraj.by. Мужчина ушел из дома в чем был, сильно разругавшись с супругой, и вот уже больше недели неизвестно его местонахождение.

Ссора между супругами Побединскими в агрогородке Краковка на Ошмянщине произошла в предпоследние выходные мая. В воскресенье, 24 мая, мужчина поругался со своей женой и примерно в 13.00 вышел из дома в тапочках. Машинально сельчанин захватил и мобильник, но тут же отключил его и стал «недоступен».

Андрей Побединскийушел из дома 24 мая. Фото: ПСО "Ангел".

Андрей Побединскийушел из дома 24 мая. Фото: ПСО "Ангел".

- До сих пор неизвестно, где находится 50-летний Андрей Побединский. При себе у него не было ни денег, ни документов. Пока волонтеры не начинали поиски на местности, мы собираем информацию о пропавшем. Из-за дождливой погоды нет возможности выехать в Краковку с отрядом. Однако рядом с деревней есть лес и существует опасность, что сельчанин заблудился там, - рассказал порталу Сергей Ковган, координатор ПСО «Ангел».

К поискам пропавшего мужчины организация подключилась 1 июня.

На вид пропавшему Андрею Побединскому около 50 лет, рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы русые. Ушел в спортивной кофте с молнией, темно-синих спортивных штанах и черных резиновых тапках с черными носками.

Если вам что-нибудь известно обратитесь в милицию - 102.

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«Поссорился с женой и ушел из дома в тапочках»: В Ошмянском районе ищут 50-летнего Андрея Побединского
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