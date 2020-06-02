Смертельный наезд в Гомеле: водитель грузовика наехал на самого себя

Под своим же грузовиком погиб 44-летний водитель. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Трагедия произошла в областном центре во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе УВД гомельского областного исполкома.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине рабочего дня. Примерно в 16.00 часов водитель грузового «КрАЗа» остановился на обочине на улице Северной. Мужчина почувствовал какую-то неисправность в грузовом авто и остановился, чтобы осмотреть машину. В тот момент, когда водитель был под машиной, грузовик сам покатился.

Машина внезапно покатилась, пока он проверял неисправность. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

- Водитель, 1976 года рождения, погиб на месте происшествия от полученных травм. На данный момент, устанавливаются все обстоятельства произошедшего смертельного наезда, - пояснили правоохранители.

На месте ДТП также работает группа СК, назначены экспертизы.

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