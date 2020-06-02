2020-06-02T21:43:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве вычислили заезжих гастролеров, которые выносили из магазинов элитный алкоголь и дорогие продукты

За один месяц группа парней совершила пять краж на 2,5 тысячи рублей [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Молодые люди незаметно выносили из магазина алкоголь и продукты. Фото: pixabay.com.Молодые люди незаметно выносили из магазина алкоголь и продукты. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Правоохранители Могилевщины смогли раскрыть серию краж, совершенных в магазинах облцентра в сентябре 2019 года. Видео момента преступления и подробности происшествия опубликовала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

- В сентябре 2019 года четверо друзей приехали в Могилев для совершения кражи. После первой удачной попытки 26-ти, 25-ти и двое 19-летних подельники еще трижды раза к ряду приезжали в областной город, повторяя «операции», - установили в СК.

С витрин молодые люди забирали элитную алкогольную продукцию, дорогие колбасы, другие продукты. Парни уверенно складывали товары в пакеты, принесенные с собой, а затем ловко выходили из магазина.

- За указанный период молодые люди совершили не менее пяти краж. Ущерб превысил более 2,5 тысячи белрублей, - уточнили правоохранители.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по обвинению в кражах. К делу приобщены записи с камер видеонаблюдения (Прим.: видео ниже в статье).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Продавать алкоголь и сигареты в Беларуси, возможно, из-за коронавируса начнут в интернете.

Но с условиями: для совершеннолетних и с 30-рублевым продуктовым набором (подробности).

Мошенница с детьми из Жлобина выманила у двух мужчин деньги.

Жертвы думали, что их содержанка - молоденькая красивая девушка (подробности).

В Могилеве завершено расследование серии краж.

Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мастера ДРСУ обвинили в смертельном ДТП в Новогрудском районе. Он не был за рулем, но нарушил правила укладки асфальта
В Могилеве вычислили заезжих гастролеров, которые выносили из магазинов элитный алкоголь и дорогие продукты
Смертельный наезд в Гомеле: водитель грузовика наехал на самого себя
«Поссорился с женой и ушел из дома в тапочках»: В Ошмянском районе ищут 50-летнего Андрея Побединского
Невозмутимость 80-го уровня! В Гродно таксист совершил два ДТП и ушел домой пить водку
Белорусских военных пригласили на московский парад ко Дню Победы
Видеофакт. В Беларуси прибыл гуманитарный груз от ЮНИСЕФ и Wargaming
Европарламент о задержанных в Беларуси активистах: «Мы стали свидетелями существенного ухудшения ситуации»
Содержанка из села: Виртуальные знакомые несколько лет содержали 41-летнюю мошенницу из Жлобинского района, не зная этого
Лукашенко подписал указ об увеличении списка лиц, которым при ввозе авто из Европы возместят 50% растаможки
В Минске 23-летний парень упал с высоты и разбился насмерть
Новую ветку метро в Минске могут не открыть к 3 июля?
В Гомеле пассажирка ударила таксиста молотком по голове, но удар оказался слабым, и водитель дал отпор
Подросток, который потерял сознание под водой в бассейне, но его спасли, умер в больнице
Курсы валют в Беларуси на 2 июня: доллар и евро снова подешевели
ДТП в Рогачевском районе: микроавтобус сбил велосипедиста
Парень в Минске на протяжении нескольких месяцев занимался лжепродажами от имени девушек
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июня 2020 года: 852 новых случая за сутки, умерло три человека
ЦТ в 2020 году: зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов и как оно будет проходить
Лукашенко о Минске: «Уютненький, красивый городишко»