В Могилеве вычислили заезжих гастролеров, которые выносили из магазинов элитный алкоголь и дорогие продукты

Молодые люди незаметно выносили из магазина алкоголь и продукты. Фото: pixabay.com.

За один месяц группа парней совершила пять краж на 2,5 тысячи рублей [видео]

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Правоохранители Могилевщины смогли раскрыть серию краж, совершенных в магазинах облцентра в сентябре 2019 года. Видео момента преступления и подробности происшествия опубликовала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

- В сентябре 2019 года четверо друзей приехали в Могилев для совершения кражи. После первой удачной попытки 26-ти, 25-ти и двое 19-летних подельники еще трижды раза к ряду приезжали в областной город, повторяя «операции», - установили в СК.

С витрин молодые люди забирали элитную алкогольную продукцию, дорогие колбасы, другие продукты. Парни уверенно складывали товары в пакеты, принесенные с собой, а затем ловко выходили из магазина.

- За указанный период молодые люди совершили не менее пяти краж. Ущерб превысил более 2,5 тысячи белрублей, - уточнили правоохранители.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по обвинению в кражах. К делу приобщены записи с камер видеонаблюдения (Прим.: видео ниже в статье).

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