Мастера ДРСУ обвинили в смертельном ДТП в Новогрудском районе. Он не был за рулем, но нарушил правила укладки асфальта

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«Комсомолка» ранее сообщала о двух авариях, которые произошли в Новогрудском районе практически минута в минуту еще четыре года назад, в августе 2016 года. Одно из этих ДТП оказалось смертельным, погиб 29-летний водитель. Следователем понадобилось провести множество экспертиз, чтобы найти действительного виновного в трагедии.

Во вторник, 2 июня, пресс-служба Гродненского облсуда опубликовала вердикт, который вынес суд Новогрудского района.

Напомним, обвиняемым по делу проходил мастер дорожного ремонтно-строительного управления, руководивший работами на участке. Во время работ были допущены нарушения, но никому из руководства он об этом не доложил и опасное место не огородил должным образом. Оставив битумную эмульсию на асфальте, что сделало дорогу подобной льду, он просто уехал с рабочими с объекта.

Работники ДРСУ оставили на участке разлитый битум и не перегородили движение. Фото: УСК по Гродненской области.

- Обвиняемого признали виновным в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия. Суд приговорил его к ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 2,5 года. Также экс-мастер ДРСУ лишается права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей в строительстве на 3 года, - сообщили в пресс-службе.

В пользу двух потерпевших будет выплачены компенсации по 15 тысяч белорусских рублей, которые возместит «Гроднооблдорстрой».

По обвинению по 2-ой части 303 статьи Уголовного Кодекса (Прим.: нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) обвиняемого оправдали за отсутствием в деянии состава преступления.

Приговор еще может быть опротестован.

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