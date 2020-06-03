В трех российских городах пройдут выборы президента Беларуси

Образованы три участка для голосования в соответствии с Избирательным кодексом Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В дипмиссии рассказали, что на территории России образованы три участка для голосования в соответствии с Избирательным кодексом Беларуси для проведения голосования по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году. Любой гражданин Беларуси, который находится на территории Российской Федерации сможет выполнить свой гражданский долг. Избирательные участки будут находиться по следующим адресам: в посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации, г. Москва, улица Маросейка, дом 17/6, строение 3; в отделении посольства в Санкт-Петербурге по адресу ул. Бонч-Бруевича, дом 3 и в отделении посольства в Калининграде по ул. Дмитрия Донского, дом 35а.

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