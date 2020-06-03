2020-06-03T07:41:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам

Мужчина оказался неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и не работает
Сергей Диндиков
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Подозреваемый достал нож и стал угрожать силовикам. Фото: t.me/pressmvdПодозреваемый достал нож и стал угрожать силовикам. Фото: t.me/pressmvd
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Сотрудники Советского РОВД Гомеля выявили 28-летнего местного жителя. Возможно, он был причастен к покупке психотропных веществ через интернет-магазин и их продаже. 31 мая днем оперативники планировали его задержать, сообщает телеграм-канал МВД Беларуси.

Но пошло немного не по плану. При выходе из подъезда многоэтажки, дилер заметил оперативников и начал от них убегать. Убегая, он начал понимать, что сбежать от них у него не получится. Подозреваемый остановился, достал нож из кармана и стал угрожать силовикам. Но всё же милиционеры задержали нападавшего.

У неудавшегося марафонца с собой была бутылка с жидкостью. Экспертиза показала, что это – альфа-PVP, особо опасное психотропное вещество .

Сейчас местный житель находится в ИВС. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

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