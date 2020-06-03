Цель на 2020 год - полностью очистить от опасного борщевика сразу три района Минска

Борьба с инвазивным растением, вызывающим сильные и долго не заживающие ожоги, ведется в столице уже почти 10 лет

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Как сообщил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий, до конца текущего года запланировано проведение комплексных работ, направленных на полное уничтожение борщевика Сосновского сразу в трех районах столицы: Фрунзенском, Центральном и Первомайском.

По словам специалиста, в столице планы мероприятий по минимизации и ликвидации объемов борщевика Сосновского для каждого административного района разрабатываются каждый год.

- В этих планах указываются все выявленные места его произрастания и способы воздействия на него. В 2020 году требуется ликвидировать все малые популяции борщевика Сосновского в городе, - подчеркнул Степан Дубницкий. На финансирование работ, запланированных на 2020 год, выделена значительная сумма - более 90 тысяч рублей.

Напомним, что в Минске с борщевиком, который признан сорным и опасным растением, начали бороться еще в 2011 году. За прошедшее время был достигнут существенный прогресс: площадь произрастания борщевика сократилась без малого в 10 раз: с 242 до 28,2 гектаров. Сейчас растение чаще всего встречается в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах столицы.