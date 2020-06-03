2020-06-03T10:21:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Минск в топе. Столица вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ

Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях
Сергей Диндиков
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Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанцияхРейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанцияхФото: Святослав ЗОРКИЙ
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3 июня, по решению Генеральной ассамблеи ООН, отмечается Всемирный день велосипеда. К этой дате портал turstat.com подготовил список самых велосипедных городов СНГ. Лидеры - Москва, Санкт-Петербург и Минск. После них идут Казань, Екатеринбург, Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

Основными показателями «велосипедности» городов стали длина городских велодорожек и велополос, длина тех же велосипедных маршрутов и количество прокатных велосипедов на велостанциях.

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