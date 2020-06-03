Главное - верить! Австралиец выиграл в лотерею более $300 тыс., 40 лет используя один набор цифр

На выигранные деньги он вместе с женой хотят приобрести дом своей мечты. Фото: sb.by

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В городке Рокхемптон, что в Австралии, проживает пенсионер, который очень любит лотереи. На протяжении 40 лет он в одну из них играл, и, как говорится, удача поцеловала его.

Как сам он признался, сколько играет - всегда использует одну и ту же числовую комбинацию. А использует он её на протяжении 40 лет. Именно столько насчитывает его «лотерейный опыт», сообщает американское информационное агентство UPI. Сумма его выигрыша в конце мая составила $314 507.

На выигранные деньги он вместе с женой хотят приобрести дом своей мечты. А ещё устроить большую вечеринку для родных и друзей.

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