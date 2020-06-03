2020-06-03T09:58:07+03:00
Минск
КП Беларусь

Стало известно, когда достроят «Экс-Кемпински» у столичного цирка

Мэр Минска рассказал о судьбе столичных долгостроев
Виктор ПАЖИТОК
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Анатолий СивакАнатолий СивакФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Руководитель Мингорисполкома Анатолий Сивак сообщил о том, что основные проблемные долгострои столицы - «экс-Кемпински» (многофункциональный комплекс у цирка), отель «Хаятт» (расположенный на Старовиленском тракте), а также бывшую территорию Червенского рынка будут достраивать новые инвесторы.

Как передает БелТА, цитируя слова Анатолия Сивака, на объекте у цирка за последние полгода произошли некоторые подвижки.

- Пришли новые инвесторы, прошлый инвестор нашел взаимопонимание с ними. Идет небольшая корректировка проектно-сметной документации, и в ближайший год - полтора работы там будут завершены, - отметил столичный градоначальник.

Меньше определенности относительно перспектив окончания строительства отеля «Хаятт»: пока диалог с потенциальным инвестором находится лишь на начальной стадии.

Что касается площадей бывшего Червенского рынка, то сейчас вся необходимая документация по ее освоению подписана, в настоящее время реализуются проектные работы, которые не отстают от графика. Реализовывать проект также будет новый инвестор.

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