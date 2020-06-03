2020-06-03T10:35:52+03:00
Экономика
КП Беларусь

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

И это трехмесячный рекорд
Виктор ПАЖИТОК
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Стоимости нефти достигла трехмесячного максимумаСтоимости нефти достигла трехмесячного максимумаФото: Сергей ГАПОН
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$40,42 за баррель - такая цена установилась на августовские фьючерсы нефти марки Brent. Относительно предыдущих торгов увеличение составило сразу 1,69%. Стоимость американской нефти марки WTI также растет: на утро 3 июня максимум достигал $37,88 за баррель (+2,91%). Напомним, что в последний раз дороже 40 долларов баррель нефти стоил 6 марта, а уже 8 марта мировые нефтяные рынки пережили настоящий коллапс: стоимость барреля черного золота рухнула с $45,54 до $35,73. Эксперты тогда называли две основные причины обвала цен. Первая - снижение спроса на нефть, обусловленное пандемией коронавируса. Второй фактор - срыв сделки ОПЕК+, страны-участницы которой не смогли договориться о пропорциональном снижении добычи сырья. Однако с 1 мая заработала новая сделка ОПЕК+: государства-нефтедобытчики смогли прийти к компромиссу и договорились о том, что количество добываемой в мире нефти сократится.

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