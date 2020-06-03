В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину

Без каких-либо колебаний, майор бросился на помощь. Фото: belta.by

Он хотел подойти поближе к воде, но поскользнулся и упал

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В Кобрине милиционер спас жизнь мужчине, тонувшему в водоеме, сообщает БЕЛТА

28 мая утром, идя с дежурства, старший инспектор ОДС Кобринского РОВД майор милиции Сергей Шурба услышал, как кто-то кричит с водоема в парке. Без каких-либо колебаний майор бросился на помощь. В озере он увидел, как мужчина тонет. Офицер окликнул находившегося недалеко человека. Вместе они вытащили потерпевшего на берег.

Тонущий был 47-летний житель Кобрина. От медицинской помощи он отказался. Сергеем пострадавший был доставлен домой, и передан родственникам. Как рассказал мужчина, он просто хотел подойти ближе к воде, но поскользнулся и упал.

Сейчас жизнь и здоровье жителя районного центра вне опасности.

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