2020-06-03T16:25:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2020 года: за сутки 861 заражений, но впервые больше выздоровевших и выписанных - 976 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2020 года
Виктор ПАЖИТОК
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Опубликованы данные Минздрава по заболеваемости коронавирусом в республикеОпубликованы данные Минздрава по заболеваемости коронавирусом в республикеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало актуальную статистику о количестве случаев COVID-19 в республике. Всего за время пандемии зарегистрированы 45 тысяч 116 человек с положительным тестом на коронавирус. Суточный прирост, таким образом, составил 861 новый случай.

Выздоровел и выписан 20171 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За сутки - 976 человек. Умерло 248 человек, то есть 5 за последние сутки. Таким образом, впервые количество выздоровевших превысило число тех, кто заразился. Сообщается также, что всего в Беларуси за все время было проведено 573 тысячи 699 тестов.

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