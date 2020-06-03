2020-06-03T11:54:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лельчицком районе лесник спас от пожара двоих детей

Огнем уничтожена хозяйственная постройка и кровля, повреждены потолочное перекрытие и имущество внутри жилого дома
Сергей Диндиков
Поделиться:
Хозяйственная постройка и кровля сгорели, внутри жилого дома повреждены потолочное перекрытие и имущество. Фото: 112.byХозяйственная постройка и кровля сгорели, внутри жилого дома повреждены потолочное перекрытие и имущество. Фото: 112.by
Изменить размер текста:

2 июня после полудня на пульт МЧС пришло сообщение, что в Лельчицком районе, в деревне Иванова Слобода, происходит пожар. Спасатели отреагировали на звонок и поехали по адресу. Когда они прибыли на место вызова, то увидели, как горит крыша дома, а также хозяйственная постройка, что находилась рядом. Она была полностью охвачена огнем, и практически уже догорала.

Не дожидаясь работников МЧС, двух детей спас местный лесник. Он увидел, что огнём охвачены крыша жилого дома и хозпостройка. Подбежав к дому, он, было, попытался войти во входную дверь, но внутри уже было сплошное пламя. Тогда он подбежал к окну и заглянул внутрь. На полу он увидел двоих детей. Он залез в комнату через окно и спас их. С детьми всё в порядке, сообщает МЧС.

Приехавшие сотрудники МЧС потушили пожар. Хозяйственная постройка и кровля сгорели, внутри жилого дома повреждены потолочное перекрытие и имущество. Причина устанавливается. Возможно, это неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину

Он хотел подойти поближе к воде, но поскользнулся и упал (подробности).

В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам

Безработный мужчина оказался неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Набор в детские сады ограничен. Причина - сохраняющаяся непростая эпидемиологическая ситуация
Лукашенко о новом составе правительства Беларуси: резкого слома не будет
Возвращается к жизни: стало известно, когда открывается аквапарк «Лебяжий»
Курсы валют в Беларуси на 3 июня: доллар продолжает дешеветь
Лукашенко обсуждает новый состав правительства с Кочановой, Андрейченко, Сергеенко и Равковым
В Лельчицком районе лесник спас от пожара двоих детей
«Сил для обеспечения порядка хватит». Мэр Минска высказался об этапе сбора подписей
В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину
Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
Стало известно, когда достроят «Экс-Кемпински» у столичного цирка
Главное - верить! Австралиец выиграл в лотерею более $300 тыс., 40 лет используя один набор цифр
Цель на 2020 год - полностью очистить от опасного борщевика сразу три района Минска
Минск в топе. Столица вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам
В трех российских городах пройдут выборы президента Беларуси