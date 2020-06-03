В Лельчицком районе лесник спас от пожара двоих детей

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2 июня после полудня на пульт МЧС пришло сообщение, что в Лельчицком районе, в деревне Иванова Слобода, происходит пожар. Спасатели отреагировали на звонок и поехали по адресу. Когда они прибыли на место вызова, то увидели, как горит крыша дома, а также хозяйственная постройка, что находилась рядом. Она была полностью охвачена огнем, и практически уже догорала.

Не дожидаясь работников МЧС, двух детей спас местный лесник. Он увидел, что огнём охвачены крыша жилого дома и хозпостройка. Подбежав к дому, он, было, попытался войти во входную дверь, но внутри уже было сплошное пламя. Тогда он подбежал к окну и заглянул внутрь. На полу он увидел двоих детей. Он залез в комнату через окно и спас их. С детьми всё в порядке, сообщает МЧС.

Приехавшие сотрудники МЧС потушили пожар. Хозяйственная постройка и кровля сгорели, внутри жилого дома повреждены потолочное перекрытие и имущество. Причина устанавливается. Возможно, это неосторожное обращение с огнем.

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