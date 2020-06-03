2020-06-03T12:28:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 3 июня: доллар продолжает дешеветь

А евро и российский рубль выросли
ИННА КОРСАК
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Курсы валют в Беларуси на 3 июня. Фото: pixabay.comКурсы валют в Беларуси на 3 июня. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 3 июня.

Доллар подешевел на 0,0079 и теперь стоит 2,3902 белорусских рубля.

Евро вырос на 0,0161 и теперь стоит 2,6895 белорусских рубля.

Российский рубль вырос на 0,0175 и теперь стоит 3,4970 белорусских рублей за 100 российских.

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