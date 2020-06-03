2020-06-03T19:08:32+03:00
Минск
КП Беларусь

Возвращается к жизни: стало известно, когда открывается аквапарк «Лебяжий»

Сообщается, что будут реализованы дополнительные противоэпидемиологические меры
Виктор ПАЖИТОК
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«Лебяжий» открывается после почти 2-месячного перерыва. Фото: waterpark.by«Лебяжий» открывается после почти 2-месячного перерыва. Фото: waterpark.by
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Самый большой в Беларуси аквапарк не работал около двух месяцев. И вот 11 июня он возобновляет свою деятельность: посетителям буду доступны все аттракционы парка и летняя открытая аквазона. Работать аквапарк будет с 12 дня до 9 вечера. Как сообщается на сайте заведения, в целях обеспечения безопасности посетителей будут реализовываться дополнительные меры.

Так, среди прочего, увеличена частота уборки и дезобработки всех поверхностей специальными средствами, а сотрудники теперь будут работать в средствах индивидуальной защиты.

Усилится и контроль над качеством воды: ежедневно будет проводиться подмена воды в бассейне (10% от объема чаш), обеззараживать ее будут лампами ультрафиолета, а также при помощи автоматических дозирующих насосов.

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Лето и тепло неминуемо (рано или поздно) наступят. «Комсомолка» сделала обзор мест (уже работающих, так и открывающихся), где можно полежать у бассейна прямо на открытом солнце (вся информация - здесь)

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