Возвращается к жизни: стало известно, когда открывается аквапарк «Лебяжий»

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Самый большой в Беларуси аквапарк не работал около двух месяцев. И вот 11 июня он возобновляет свою деятельность: посетителям буду доступны все аттракционы парка и летняя открытая аквазона. Работать аквапарк будет с 12 дня до 9 вечера. Как сообщается на сайте заведения, в целях обеспечения безопасности посетителей будут реализовываться дополнительные меры.

Так, среди прочего, увеличена частота уборки и дезобработки всех поверхностей специальными средствами, а сотрудники теперь будут работать в средствах индивидуальной защиты.

Усилится и контроль над качеством воды: ежедневно будет проводиться подмена воды в бассейне (10% от объема чаш), обеззараживать ее будут лампами ультрафиолета, а также при помощи автоматических дозирующих насосов.

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