ДТП на ферме в Ивацевичском районе: автопоезд сбил насмерть 64-летнюю женщину

Женщина от полученных травм скончалась на месте

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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что во вторник, 2 июня, в Ивацевичском районе автопоезд на территории фермы насмерть сбил 64-летнюю женщину

«Водитель управлял автопоездом на территории фермы. При осуществлении разворота он совершил наезд на 64-летнюю женщину. Она скончалась на месте», - пояснили в СК.

Возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

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