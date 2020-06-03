2020-06-03T14:33:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП на ферме в Ивацевичском районе: автопоезд сбил насмерть 64-летнюю женщину

Женщина от полученных травм скончалась на месте
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Автопоезд сбил насмерть в Ивацевичском районе 64-летнюю женщину. Фото: Телеграм-канал СКАвтопоезд сбил насмерть в Ивацевичском районе 64-летнюю женщину. Фото: Телеграм-канал СК
Изменить размер текста:

В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что во вторник, 2 июня, в Ивацевичском районе автопоезд на территории фермы насмерть сбил 64-летнюю женщину

«Водитель управлял автопоездом на территории фермы. При осуществлении разворота он совершил наезд на 64-летнюю женщину. Она скончалась на месте», - пояснили в СК.

Возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину.

Он хотел подойти поближе к воде, но поскользнулся и упал. (подробности)

В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам.

Безработный мужчина оказался неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков. (подробности)

Смертельный наезд в Гомеле: водитель грузовика наехал на самого себя.

Грузовик покатился, когда мужчина искал неисправность. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Дипломаты определились с тем, когда в Минск прибудет новый посол США в Беларуси
Девочка украла мопса у магазина, но родители не разрешили оставить собаку дома
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2020 года: за сутки 861 заражений, но впервые больше выздоровевших и выписанных - 976 человек
В клумбе около жилого дома в Бресте нашли боеприпас времен войны
Пьяный житель Пинска нашел мертвую косулю, упаковал в мешок. Но до дома не довез - заснул прямо на проселочной дороге
ДТП на ферме в Ивацевичском районе: автопоезд сбил насмерть 64-летнюю женщину
Набор в детские сады ограничен. Причина - сохраняющаяся непростая эпидемиологическая ситуация
Лукашенко о новом составе правительства Беларуси: резкого слома не будет
Возвращается к жизни: стало известно, когда открывается аквапарк «Лебяжий»
Курсы валют в Беларуси на 3 июня: доллар продолжает дешеветь
Лукашенко обсуждает новый состав правительства с Кочановой, Андрейченко, Сергеенко и Равковым
В Лельчицком районе лесник спас от пожара двоих детей
«Сил для обеспечения порядка хватит». Мэр Минска высказался об этапе сбора подписей
В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину
Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
Стало известно, когда достроят «Экс-Кемпински» у столичного цирка
Главное - верить! Австралиец выиграл в лотерею более $300 тыс., 40 лет используя один набор цифр
Цель на 2020 год - полностью очистить от опасного борщевика сразу три района Минска
Минск в топе. Столица вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам
В трех российских городах пройдут выборы президента Беларуси