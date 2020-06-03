ДТП на ферме в Ивацевичском районе: автопоезд сбил насмерть 64-летнюю женщину
В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что во вторник, 2 июня, в Ивацевичском районе автопоезд на территории фермы насмерть сбил 64-летнюю женщину
«Водитель управлял автопоездом на территории фермы. При осуществлении разворота он совершил наезд на 64-летнюю женщину. Она скончалась на месте», - пояснили в СК.
Возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
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