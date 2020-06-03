Пьяный житель Пинска нашел мертвую косулю, упаковал в мешок. Но до дома не довез - заснул прямо на проселочной дороге

Изменить размер текста: A A

О курьезном правонарушении сообщает сайт УВД Брестского облисполкома. На пульт дежурной части Пинского ГОВД позвонила взволнованная женщина и сообщила, что на окраине районного центра, прямо на проселочной дороге, лежит мужчина. На место оперативно прибыли инспектор ГАИ. Он действительно обнаружил спящего мужчину, руки которого были окровавлены, а рядом с ним лежали велосипед, бутылка из-под спиртного и вместительный мешок.

Сотрудник органов внутренних дел попытался разбудить гражданина, но сделать это с первого раза не удалось - тот был пьян.

Позже выяснилось следующее. 30-летний житель Пинска ехал на велосипеде и заметил на дороге сбитую косулю. Он обрадовался, укомплектовал тушу животного в мешок и погрузил на велосипед и направился с добычей домой. По пути ему в голову пришла идея отметить удачную находку. Он выпил, прилег отдохнуть и заснул. Именно в таком виде его и обнаружила сознательная гражданка, сигнализировавшая в милицию.

К слову, ей сотрудники УВД выражают благодарность: своими действиями она, возможно, предотвратила гибель человека, лежащего на дороге. В УВД напоминают о том, что нельзя забирать погибшее животное, а о такой находке следует сообщать правоохранителям. Незаконное перемещение и разделка животных, в том числе и погибших, может повлечь за собой штраф, либо исправительные работы, либо - арест. Следователи дадут правовую оценку действиям пинчанина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в Ивацевичском районе: 64-летняя женщина попала под колеса автопоезда. Спасти пострадавшую не удалось (подробности)