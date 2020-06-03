В клумбе около жилого дома в Бресте нашли боеприпас времен войны

В Бресте в клумбе около жилого дома обнаружили мину времен ВОВ. Фото: УВД Брестского облисполкома

Мину обнаружила жительница во время благоустройства территории около жилого дома

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В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в клумбе около жилого дома в Бресте обнаружили боеприпас времен ВОВ.

«Во время благоустройства территории около жилого дома женщина обнаружила в клумбе металлический предмет. Он напоминал военный снаряд. Сотрудники оперативно выехали на место. Металлическим предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны», - пояснили в УВД Брестского облисполкома.

Специалисты уничтожили мину.