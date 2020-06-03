Девочка украла мопса у магазина, но родители не разрешили оставить собаку дома

Студентка украла мопса у магазина, но родители запретили оставить собаку дома. Фото: ГУВД Мингорисполкома

Хозяйка собаки, совершив покупки в магазине, не обнаружила питомца и написала заявление в милицию

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В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что 17-летняя студентка украла мопса, оставленного у магазина, но родители не разрешили оставить собаку дома.

«Женщина обратилась в милицию с заявлением о пропаже собаки породы мопс. Она пояснила, что оставила собаку на улице, а сама пошла в магазин за покупками. Вернувшись из магазина, собаки не было», — пояснили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили личность похитителя. Им оказалась 17-летняя студентка. Она подошла к собаке, отвязала ее и унесла домой.

Девушка призналась, что отдала мопса своей подруге, т.к. родители запретили ей дома держать собаку.

Сотрудники вернули собаку хозяйке. К слову, стоимость мопса составляет более 600 белорусских рублей.

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