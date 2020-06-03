Почти тонну браги нашли в заброшенном доме в Ивьевском районе

Обнаруженная там же женщина настаивала: все это - исключительно для личного пользования

Изменить размер текста: A A

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, сотрудники Ивьевского РОВД проводили рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение производства самогона. В поле зрения правоохранителей попала и деревня Заберь: сейчас здесь проживает совсем немного жителей, многие лома заброшены и пустуют. Именно эти объекты исследовали сотрудники милиции и, как оказалось, совсем не напрасно.

В ходе очередного рейда милиционер зашли в один из заброшенных домов, где и обнаружили 984 литра самогонной браги. Также в помещении находилась 42-летняя женщина. Что интересно: самогонного аппарата на месте обнаружено не было, а в ходе беседы гражданка настаивала на том, что вся брага заготовлена исключительно «для себя» - якобы она предназначалась именно для личного потребления. В ходе оперативных действий брага была уничтожена, проводится проверка. К слову, женщина ранее никогда не привлекалась к ответственности за подобное нарушение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бресте, в клумбе, прямо около жилого дома, нашли боеприпас времен войны (подробности - здесь)