В Лиде произошло ДТП с участием беременной девушки. Фото: lidanews.by

Хорошие новости - никто не пострадал. Девушку сразу же доставили в больницу

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Как сообщает портал autogrodno, в Лиде столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находилась беременная девушка.

Водитель Renault выехал на встречную полосу и перестраивался с правой полосы в левую. В этот момент на встречную полосу выехал Opel, за рулем которого находилась беременная девушка. Произошло столкновение.

В автомобилях сработали подушки безопасности.

В результате аварии никто не пострадал. Беременную девушку сразу же увезли в больницу. О ее состоянии на данный момент ничего не известно.

Проводится проверка.

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