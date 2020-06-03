В Лиде столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находилась беременная девушка
Как сообщает портал autogrodno, в Лиде столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находилась беременная девушка.
Водитель Renault выехал на встречную полосу и перестраивался с правой полосы в левую. В этот момент на встречную полосу выехал Opel, за рулем которого находилась беременная девушка. Произошло столкновение.
В автомобилях сработали подушки безопасности.
В результате аварии никто не пострадал. Беременную девушку сразу же увезли в больницу. О ее состоянии на данный момент ничего не известно.
Проводится проверка.
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