В одной из минских квартир нашли тела двух младенцев: мать призналась в этом друзьям

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Telegram-канал Следственного комитета, ночью 3 июня в правоохранительные органы столицы поступило сообщение: в одной из расположенных во Фрунзенском районе квартир обнаружили тела двух мертвых младенцев. Информацию об этом в милицию передали двое мужчин: накануне они распивали алкогольные напитки в компании 40-летней знакомой. Именно она и сказала им о том, что в ее квартире находятся тела двоих ее новорожденных детей. Шокированные мужчины проинформировали об этом правоохранителей.

Выехавшая на место следственно-оперативная бригада обнаружила два тела младенцев. Одно из них находилось на балконе, второе, как сообщила сама мать, она хранила в морозильной камере.

Подробности произошедшей трагедии устанавливаются, возбуждено уголовное дело, подозреваемая взята под стражу.