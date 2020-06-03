Погода в Беларуси на 3 - 4 июня: шквалистый ветер с градом вечером зададут тон на весь следующий день
«Комсомолка» заметила на днях: хоть на календаре и июнь, а термометр показывает все те же градусы, что и в недавнем в декабре. Так что же, зима продолжается? Лето придет, хоть и с опозданием, уверяют синоптики. И первые июньские дни - тому подтверждение: дождь, шквалистый ветер и никакой тебе жары...
Так и вечером в среду, 3 июня, в Беларуси разразятся настоящие грозы практически по всей территории, сообщили в Белгидромете. Из-за шквалистых усилений ветра (Прим.: местами до 15 - 20 метров в секунду) во второй половине дня объявлен оранжевый уровень опасности.
- В отдельных регионах республики возможны град и сильные ливни, - предупредили синоптики.
Примерно такая же дождливая погода ожидает нас и в четверг, 4 июня. С ночи из-за высокой влажности местами прогнозируется слабый туман, температура в ночное время +4...+10. Но зато утихнет шквал - до слабого или умеренного ветра. Также в течение всего дня пройдут кратковременные дожди, но в некоторых регионах - грозы. При этом средняя температура днем около 15 - 21 с плюсом.
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