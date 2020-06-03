2020-06-03T18:59:03+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

«Почти 50 человек все еще умирают от коронавируса в стране ежедневно»: главный эпидемиолог Швеции признал, что нужно было больше мер. Но все же не карантин

Однако Андрес Тегнелл считает, что даже с сегодняшними знаниями Швеция все же не ввела бы такие жесткие меры, как в других странах
Надежда БУТОВИЧ
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Отказ от изоляции общества госэпидемиолог Швеции назвал ошибкой. Фото: etc.se.Отказ от изоляции общества госэпидемиолог Швеции назвал ошибкой. Фото: etc.se.
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Впервые главный эпидемиолог Швеции Андерсом Тегнеллом публично озвучил выводы после отказа страны от локдауна (Прим.: массового закрытия общественных мест, торговых заведений и учреждений образования). Об этом эпидемиолог рассказал «Шведскому радио», предложенный им же подход в борьбе с коронавирусом назвал не совсем верным.

Напомним, Швеция оказалась в ряду немногих стран, которые, как и Беларусь отказались от принятия жестких карантинных мер во время пандемии COVID-19.

- Швеция должна была принять больше мер против коронавируса с самого начала, - пояснил Тегнелл.

И подчеркнул, что актуальные сейчас знания о новой коронавирусной инфекции, позволяют прийти в к выводу, что в прошлом было бы разумней больше брать полезного из стратегии других стран во время пандемии.

- Если мы снова столкнемся с той же болезнью, с тем, что мы знаем о ней сегодня, то, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, - указал эпидемиолог на выбор «золотой середины» для борьбы с «ковидом».

Если в более ранних своих заявлениях шведский госэпидемиолог постоянно утверждал, что у Швеции - наиболее устойчивая стратегия, то теперь он более критичен. Высокие показатели смертности заставили Тегнелла задуматься.

- Выбранная нами стратегия позволила создать более открытое общество. Но это также вызвало распространение инфекции в обществе, хотя и на более низком уровне, и даже если смертность снизилась, почти 50 человек все еще умирают в Швеции каждый день. В общей сложности более 4 000 человек умерли в Швеции после заражения коронавирусом, - резюмировал Тегнелл.

По данным ресурса worldometers.info на 3 июня в Швеции с начала пандемии коронавирус выявлен у 40 тысяч 803 человек, заболеваемость на миллион населения – 4,042 тысячи, умерли 4542 пациента с коронавирусом.

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