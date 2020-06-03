2020-06-03T18:26:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Три легковушки столкнулись в Минске: одному из водителей стало плохо за рулем

ГАИ сообщает подробности аварии с места происшествия [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Автомобиль такси попал в ДТП в Минске. Фото: ГАИ Минск.Автомобиль такси попал в ДТП в Минске. Фото: ГАИ Минск.
Изменить размер текста:

Сразу три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие в белорусской столице во второй половине дня в среду, 3 июня. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Минского горисполкома в официальном аккаунте в Telegram.

Тройное ДТП произошло на минской Площади Бангалор. По предварительной информации водителю легковой «Тойоты» стало плохо прямо за рулем, затормозить он не успел. В итоге в ДТП попали три иномарки, одна из машин, судя по фото, автомобиль такси.

После столкновения две из трех машин оказались за пределами проезжей части. Фото: ГАИ Минск.

После столкновения две из трех машин оказались за пределами проезжей части. Фото: ГАИ Минск.

- У всех трех машин механические повреждения. После столкновения «Тойота» и «Рено», оказались за пределами дороги, на клумбе. У «Мерседеса» также механические повреждения, - уточнили в пресс-службе.

Среди людей, к счастью, пострадавших нет. По факту аварии идет проверка, продолжаются работы на месте ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беременная женщина попала в ДТП в Лиде.

Будущую маму доставили в больницу для диагностики (подробности).

В Гомеле под колесами своего же грузовика погиб водитель.

Мужчина стал на аварийке, чтобы проверить неисправность, и погиб (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В доме и на студии блогера Сергея Тихановского проводятся обыски
Три легковушки столкнулись в Минске: одному из водителей стало плохо за рулем
В Гродно одну и ту же квартиру обворовали три раза. За одни сутки
«Почти 50 человек все еще умирают от коронавируса в стране ежедневно»: главный эпидемиолог Швеции признал, что нужно было больше мер. Но все же не карантин
Почти тонну браги нашли в заброшенном доме в Ивьевском районе
Погода в Беларуси на 3 - 4 июня: шквалистый ветер с градом вечером зададут тон на весь следующий день
В одной из минских квартир нашли тела двух младенцев: мать призналась в этом друзьям
В Лиде столкнулись два автомобиля. За рулем одного из них находилась беременная девушка
Дипломаты определились с тем, когда в Минск прибудет новый посол США в Беларуси
Девушка украла мопса у магазина, но родители не разрешили оставить собаку дома
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2020 года: за сутки 861 заражений, но впервые больше выздоровевших и выписанных - 976 человек
В клумбе около жилого дома в Бресте нашли боеприпас времен войны
Пьяный житель Пинска нашел мертвую косулю, упаковал в мешок. Но до дома не довез - заснул прямо на проселочной дороге
ДТП на ферме в Ивацевичском районе: автопоезд сбил насмерть 64-летнюю женщину
Набор в детские сады ограничен. Причина - сохраняющаяся непростая эпидемиологическая ситуация
Лукашенко о новом составе правительства Беларуси: резкого слома не будет
Возвращается к жизни: стало известно, когда открывается аквапарк «Лебяжий»
Курсы валют в Беларуси на 3 июня: доллар продолжает дешеветь
Лукашенко обсуждает новый состав правительства с Кочановой, Андрейченко, Сергеенко и Равковым
В Лельчицком районе лесник спас от пожара двоих детей
«Сил для обеспечения порядка хватит». Мэр Минска высказался об этапе сбора подписей
В Кобрине милиционер спас тонувшего в озере мужчину
Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
Стало известно, когда достроят «Экс-Кемпински» у столичного цирка
Главное - верить! Австралиец выиграл в лотерею более $300 тыс., 40 лет используя один набор цифр
Цель на 2020 год - полностью очистить от опасного борщевика сразу три района Минска
Минск в топе. Столица вошла в топ-3 самых велосипедных городов СНГ
В Гомеле задержали наркомана. Он угрожал ножом милиционерам
В трех российских городах пройдут выборы президента Беларуси