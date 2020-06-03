Три легковушки столкнулись в Минске: одному из водителей стало плохо за рулем

Автомобиль такси попал в ДТП в Минске. Фото: ГАИ Минск.

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Сразу три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие в белорусской столице во второй половине дня в среду, 3 июня. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Минского горисполкома в официальном аккаунте в Telegram.

Тройное ДТП произошло на минской Площади Бангалор. По предварительной информации водителю легковой «Тойоты» стало плохо прямо за рулем, затормозить он не успел. В итоге в ДТП попали три иномарки, одна из машин, судя по фото, автомобиль такси.

После столкновения две из трех машин оказались за пределами проезжей части. Фото: ГАИ Минск.

- У всех трех машин механические повреждения. После столкновения «Тойота» и «Рено», оказались за пределами дороги, на клумбе. У «Мерседеса» также механические повреждения, - уточнили в пресс-службе.

Среди людей, к счастью, пострадавших нет. По факту аварии идет проверка, продолжаются работы на месте ДТП.

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