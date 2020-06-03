2020-06-03T18:59:26+03:00
Политика
КП Беларусь

В доме и на студии блогера Сергея Тихановского проводятся обыски

Об этом сообщают друзья блогера в Твиттере
Надежда БУТОВИЧ
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Сергея Тихановского задержали во время пикета по сбору подписей в поддержку предполагаемого кандидата в президенты.Сергея Тихановского задержали во время пикета по сбору подписей в поддержку предполагаемого кандидата в президенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в Гродно во время пикета по сбору подписей был задержан Сергей Тихановский. Чиновники Европарламента прокомментировали задержание в Беларуси главы инициативной группы и других активистов, назвав это «вмешательством в избирательный процесс».

Ранее в МВД сообщали, что в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело за насилие в отношении милиционеров. В среду, 3 июня, в Твиттер-аккаунте «Страна для жизни» друзья задержанного блогера сообщили об обыске в его доме и студии, передает БелаПАН.

«Производится обыск, 8 машин приехало на обыск, 2 без номеров», - говорится в сообщении в соцсетях.

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