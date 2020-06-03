2020-06-03T21:10:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства

А буквально за пару часов до этого президент обсуждал состав нового правительства с высшим руководством
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Фото: belta.by.Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Фото: belta.by.
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В среду, 3 июня, стало известно, что в Беларуси получило отставку действующее правительство страны. О том, что подписан соответствующий президентский указ сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в среду, 3 июня, с утра белорусский президент встретился с высшим руководством: Кочановой, Андрейченко, Сергеенко и Равковым для того, чтобы обсудить состав нового правительства.

Комментируя итоги совещания, Александр Лукашенко предупредил, что «резкого слома с заменой всех членов правительства не будет». По словам президента, сейчас во власти – новое поколение руководителей, «которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве». Также глава Беларуси пояснил, что новые кандидатуры в состав правительства, после предварительной серии консультаций, были озвучены еще накануне совещания во вторник, 2 июня.

В пресс-службе президента позже уточнили, что указ об отставке правительства вступит в силу после официального опубликования.

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