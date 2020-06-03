2020-06-03T20:01:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нацбанк дал новые рекомендации банкам из-за пандемии коронавируса

Главное финучреждение Беларуси предлагает более лояльные формулы реструктуризации задолженностей по кредитам для физлиц
Надежда БУТОВИЧ
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Банки попросили не брать лишние оплаты во время пандемии, например, за внесение изменений в договора по кредитам.Банки попросили не брать лишние оплаты во время пандемии, например, за внесение изменений в договора по кредитам.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Впервые из-за неблагоприятной эпидобстановки Нацбанк Беларуси дал рекомендации по возможным кредитным каникулам для граждан еще в марте 2020 года. В апреле - мае в банки с заявками на отсрочки обратились около трех тысяч предприятий и физлиц, но не все их получили.

В среду, 3 июня, в Нацбанке сообщили о новых рекомендациях, оправленных банкам для решения вопросов по реструктуризации кредитных задолженностей граждан во время пандемии, проинформировал БелаПАН.

Главная цель, сообщили в главном банке страны, в том, чтобы не допустить чрезмерный рост кредитных задолженностей у физлиц.

Что включают новые рекомендации?

Во-первых, банкам посоветовали не взимать оплату за внесение каких-либо изменений в договора. А во-вторых, при отказе в отсрочках или реструктуризации долга сообщать кредитополучателю лично причину отказа (Прим.: в бумажном или электронном сообщении). И наконец при удовлетворении ходатайства Нацбанк предложил банкам не производить начисление пени (повышенных процентов либо штрафов) за задолженности до получения банковского одобрения об отсрочке.

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