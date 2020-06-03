Видеофакт. В Минске ГАИ догоняло пьяного на Kia Optima

Инспекторы догнали пьяного лихача и отвезли в больницу для медосвидетельствования. Фото: стоп-кадр | видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Нарушитель скрывался на авто во дворах, а потом попытался убежать

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Погоня с задержанием произошла 3 июня в Минске, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram.

Рано утром, примерно в 05.20 часов, сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Независимости заметили «Киа Оптима». Иномарка ехала от Острошицкой улицы в сторону улицы Фогеля. Инспекторы неоднократно потребовали водителя остановиться, но он продолжил движение и ускорился. Началось преследование.

Судя по видео, 37-летний водитель попытался скрыться в гаражах частного сектора, потом въехал в спальный район многоэтажек, но сбежать ему не удалось. Заехав в тупик, мужчина выбежал из авто, но его быстро догнали правоохранители.

- Задержанного доставили в медучреждение для освидетельствования. Экспертиза показала 0,96 промилле концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УГАИ.

В отношении мужчины составлены несколько административных протоколов, в том числе, за «пьяную езду».

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