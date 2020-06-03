Видеофакт. В Минске ГАИ догоняло пьяного на Kia Optima
Погоня с задержанием произошла 3 июня в Минске, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома в официальном Telegram.
Рано утром, примерно в 05.20 часов, сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Независимости заметили «Киа Оптима». Иномарка ехала от Острошицкой улицы в сторону улицы Фогеля. Инспекторы неоднократно потребовали водителя остановиться, но он продолжил движение и ускорился. Началось преследование.
Судя по видео, 37-летний водитель попытался скрыться в гаражах частного сектора, потом въехал в спальный район многоэтажек, но сбежать ему не удалось. Заехав в тупик, мужчина выбежал из авто, но его быстро догнали правоохранители.
- Задержанного доставили в медучреждение для освидетельствования. Экспертиза показала 0,96 промилле концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Проводится проверка, - уточнили в пресс-службе УГАИ.
В отношении мужчины составлены несколько административных протоколов, в том числе, за «пьяную езду».
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